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Политика6 октября 2021 11:37

Утверждены главы фракций в Заксобрании Петербурга

Всего в парламент прошли шесть политических партий
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
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Фракции Заксобрания определились со своими лидерами.

Фракции Заксобрания определились со своими лидерами.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны имена руководителей фракций всех шести политических партий, прошедших в петербургский парламент. Из имена были названы на сегодняшнем заседании ЗакСа.

- Павел Крупник возглавил «Единую Россию» в ЗакСе, его заместителем стал Алексей Макаров, ,- сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Другие фракции возглавили:

- КПРФ – Роман Кононенко;

- «Справедливая Россия» - Марина Шишкина;

- ЛДПР – Павел Иткин;

- «Новые люди» - Дмитрий Павлов;

- «Яблоко» - бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.