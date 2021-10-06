Утверждены главы фракций в Заксобрании Петербурга

Фракции Заксобрания определились со своими лидерами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны имена руководителей фракций всех шести политических партий, прошедших в петербургский парламент. Из имена были названы на сегодняшнем заседании ЗакСа.

- Павел Крупник возглавил «Единую Россию» в ЗакСе, его заместителем стал Алексей Макаров, ,- сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Другие фракции возглавили:

- КПРФ – Роман Кононенко;

- «Справедливая Россия» - Марина Шишкина;

- ЛДПР – Павел Иткин;

- «Новые люди» - Дмитрий Павлов;

- «Яблоко» - бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.