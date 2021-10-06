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Общество6 октября 2021 12:15

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» приостанавливают работу из-за новых требований

Организация заявила о прекращении правозащитной деятельности
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» приостанавливают работу с военнослужащими.

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» приостанавливают работу с военнослужащими.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» заявила о приостановке оказания помощи военнослужащим. Причиной этому решению послужило принятие ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность.

- Дорогие друзья. В связи с принятием ФСБ перечня, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации, - говорится в сообщении на странице в соцсетях «Солдатских матерей».

Представители движения отмечают, что новые нормы фактически лишают возможности правозащитников, юристов и журналистов освещать проблемные моменты: «мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях».

В связи с этим «Солдатские матери Санкт-Петербурга» закрывают правозащитное направление по работе с военнослужащими.