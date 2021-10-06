Петербурженка продает за 75 миллионов рублей пояс, который ей подарил Майкл Джексон

За пояс просят 75 миллионов рублей. Фото: "Авито"

Жительница Петербурга продает личную вещь мировой звезды Майкла Джексона. Сам пояс - это старинная работа мастеров 19-го века. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений. Как рассказал продавец артефакта, в руки петербурженки он попал много лет назад, когда та еще жила в Кабардино-Балкарии в небольшом городе Тырныаузе. В 1993 году на город сошел сель.

- У меня был автограф и фотография вместе с ним. В моем городке сошёл сильный сель и все осталось под жижей грязи, где я ничего не нашла, - пояснила она "Комсомолке".

Женщина уверяет, что сам пояс имеет историческую ценность и все доказательства предоставит реальному покупателю. При этом за пояс Майкла Джексона просят 75 миллионов рублей.

- Нет не дорого. Иногда и двух рублевую монету продают за миллиард, - добавил продавец артефакта.