Полиция проводит проверку после взрыва газа в Санкт-Петербурге

Полиция работает на месте взрыва газа в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция начала проверку после взрыва газа в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Сообщение о ЧП поступило в дежурные части экстренных служб около 11:30 среды, 6 октября. По словам очевидцев, после сильного хлопка в жилом дома на улицу полетели стекла и обломки рам.

- В полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в доме 57 по Рябовскому шоссе из окна квартиры, находящейся на 3 этаже , идет дым и выбиты окна. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным произошло воспламенение бытового газа в квартире, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате инцидента пострадал мужчина, находившийся в квартире. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На месте ЧП работают спасатели и другие экстренные службы, по факту произошедшего полиция проводит проверку.