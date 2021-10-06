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Происшествия6 октября 2021 12:45

Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Санкт-Петербурге

Взрывной волной в доме на Рябовском шоссе выбило окна
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Человек пострадал при взрыве газа в квартире в Петербурге

Человек пострадал при взрыве газа в квартире в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

При взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге, который произошел утром 6 октября 2021 года, пострадал человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города. Он находился в горящей квартире до тех пор, пока его не эвакуировали спасатели.

- В 11:33 часов утра поступило сообщение о ЧП в доме 57 по Рябовскому шоссе. В трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже, произошел хлопок газовоздушной смеси, - рассказали в МЧС.

От взрыва в квартире вылетели окна. Также начался пожар. Он разгорелся на кухне, успев поглотить уже 15 квадратных метров площади. Благо, пожарные оперативно сработали и затушили пламя до того, как оно распространилось в другие комнаты.

Пострадавшего сразу же передали в руки медиков, которые прибыли на вызов. Информация о его состоянии уточняется.

Также на месте работает полиция и проводит проверку для установления причин взрыва.