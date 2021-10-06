Более 500 дополнительных коек развернули для больных коронавирусом в Петербурге

Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в больницах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фоне роста заболеваемости, а также нового скачка госпитализаций, в Санкт-Петербурге развернули более 500 дополнительных коек в городских больницах. Однако, несмотря на это, коечный фонд заполнен более чем на 80 процентов. Об этом 6 октября 2021 года сообщили в Смольном.

- В стационарах Петербурга за сутки было развернуто еще 544 места для приема больных коронавирусом. Всего в 16 больницах для инфицированных подготовлено 7396 коек, более 80 процентов из которых сейчас заняты пациентами, - говорится в отчете городского правительства.

За минувший день произошел большой скачок количества суточных госпитализаций. За день в больницах оказались более 430 человек. Правда, выписаны тоже не мало - 371 пациент.

Растет число пациентов, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. На сегодня их 550 и 249 человек соотвественно.