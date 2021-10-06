Со скульптуры Николаю I на Исаакиевской площади сняли леса

Скульптуру Николая I освободили от лесов. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Реставраторы сняли леса со скульптуры Николаю I. Император впервые за три года «увидел» город своими глазами. Все это время монумент приводили в порядок, но сейчас работы завершены и осталось лишь убрать строительные конструкции.

- Верхняя часть скульптуры уже освобождена, а постамент еще скрыт лесами, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», ходивший в Мариинский дворец на заседание Заксобрания.

Напомним, что работы были начаты в 2019 году, когда скульптуру укрыли от глаз петербуржцев и туристов.

- Сквозная трещина образовалась и у подножия фигуры. Кроме того, на самой статуе есть «дикая» патина - это налет на меди. Белый каррарский мрамор утратил полировку. А бронза, особенно на левой ноге коня, и вовсе покрылась коррозией. Также по периметру пьедестала деформировано покрытие тротуаров, отсутствует гидроизоляция, - рассказывал в ходе работ главный архитектор проекта Глеб Чусовитин.

В 2018 году на реставрацию памятника и исторической ограды планировали потратить 52 миллиона рублей. Итоговая сумма работ не называется.

Полностью работы будут завершены к концу октября, тогда же снимут все леса.