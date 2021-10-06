Причиной взрыва в жилом доме в Петербурге стала утечка газа

Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел из-за утечки Фото: Олег ЗОЛОТО

Стала известна предварительная причина взрыва газа в жидом доме в Санкт-Петербурге. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник. Взрыв, за которым последовал пожар, произошли в половину двенадцатого утра 6 октября 2021 года, в квартире на третьем этаже дома 57 по Рябовскому шоссе.

- По предварительным данным, в трехкомнатной квартире произошла утечка газа. В итоге взорвалась водо-нагревательная газовая колонка, - сообщил источник.

Взрывной волной в квартире выбило все окна и дверные проемы, выгнуло перегородку между кухней и ванной комнатой, деформировалась стена. После начался пожар на кухне, обгорело 15 квадратов площади.

В момент ЧП в квартире находился мужчина, который пострадал. У него колото-резанные раны рук и живота, а также ожоги пятой степени. Полиция уже проводит проверку.