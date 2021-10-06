Набережные Макарова и Мытнинскую частично закроют вместе с Биржевым мостом на год

Биржевой мост закроют на капремонт до осени 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая, тяжелая жизнь начнется с 9 октября у автомобилистов Василеостровского района и тех петербуржцев, кто ездит в центр города по делам. С субботы начинается капитальный ремонт Биржевого моста, который полностью будет закрыт для транспорта. Вместе с мостом будет ограничено движение и по прилегающим набережным.

- С 06:00 9 октября 2021 года по 29 сентября 2022 года ограничивается движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На этот же срок будет закрыт и сам Биржевой мост, автомобилистам предлагают маршрут объезда чрез набережную Макарова - Тучков мост - проспект Добролюбова - Кадетскую линия - 8-9-я линии В.О. - Ждановскую набережную - улицу Одоевского - мост Бетанкура.

Все маршруты общественного транспорта сохранятся, их пустят через Тучков мост.