Спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30% загрузкой трибун в Петербурге

В Петербурге спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30% загрузкой трибун Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре 2021 года в Санкт-Петербурге все спортивные мероприятия будут проходить с ограничениями. Как рассказал 6 октября вице-губернатор Борис Пиотровский Роспотребнадзор согласовал проведение матчей только при условии заполнения трибун не более, чем на 30 процентов.

- Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость Газпром-Арены, Сибур-Арены, Ледового дворца и Юбилейного в октябре, - рассказал Пиотровский.

Пускать на спортивные арены будут только тех зрителей, у кого есть QR-код. У посетителя должна быть отметка о прохождении вакцинации от коронавируса, либо о том, что он перенес заболевание в течение последних шести месяцев.

Кроме того, согласовано проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run. Он состоится 17 октября.