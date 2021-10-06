Сироты-студенты колледжей получат ежемесячные стипендии от губернатора Ленинградской области

Дрозденко назначил стипендии сиротам-студентам колледжей в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко утвердил стипендию для сирот, которые являются студентами колледжей. Как стало известно 6 октября 2021 года, дополнительные выплаты будут получать те, кто проявляет упорство в учебе и делает успехи. Размер стипендии составит 3 тысячи рублей ежеесячно.

- Стипендия назначается на период с 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года по результатам второго семестра 2020-2021 учебного года. В регионе насчитывается 52 таких получателя для таких стипендий, - рассказали в областной администрации.

Кроме того, ранее Дрозденко назначил премии и одаренным детям-сиротам и тем, кто остался без попечительства родителей, учащихся в государственных вузах. По результатам второго семестра прошлого учебного года насчитывается 40 таких студентов.