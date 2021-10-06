Суд арестовал мигрантов, похитивших жительницу Петербурга из-за нежелания знакомиться

Суд арестовал "жениха" и его друга за похищение женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под арест двух граждан Таджикистана, которые в минувший понедельник похитили женщину, познакомившуюся с одним из них через сайт. Придя на встречу, петербурженка отказалась от общения, что взбесило потенциального жениха. Он с другом избил женщину и затолкал ее в машину.

- Органами предварительного следствия было установлено, обвиняемые, находясь у дома 6 по Пейзажной улице, похитили К., совершив действия, сопряженные с захватом, помещением последней в салон «Hyundai Solaris» и перемещением К. в неизвестном направлении, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Неизвестно, чем бы завершилась история, если в машине похитителей не кончился бы бензин. Им пришлось заехать на заправку, где женщина сбежала, заперлась в туалете и позвала на помощь. На место приехала полиция и врачи скорой помощи.

Сбежавших злодеев позднее поймали. Им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.