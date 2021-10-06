Бабье лето задержится в Петербурге еще на пять-семь дней

Бабье лето еще порадует петербуржцев солнцем и теплом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бабье лето, которое, как ожидалось, уйдет из Петербурга уже в конце рабочей недели, может задержаться еще на несколько дней. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Мощный антициклон приводит к тому, что холодный воздух перемещается с севера на юг, а на север «закачивается» тепло. Поэтому в Петербурге температурный фон составит +11...+14 градусов. Это выше, чем в центральной России, - сообщил метеоролог на пресс-конференции в «Известиях».

Такая, выше нормативной, погода, продержится на Северо-Западе еще пять-семь дней, после чего циклон принесет облачность и понижение атмосферного давления с дождями. Но до этого момента у горожан еще есть шансы погулять по паркам и насладиться ярким солнцем.