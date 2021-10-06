Транспортный коллапс после закрытия Биржевого моста предсказывают в Петербурге

Объезжать закрытый участок предлагают по через набережную Макарова, Тучков мост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга предсказывают транспортный коллапс после закрытия Биржевого моста. Ночью 9 октября 2021 года движение на переправе через Малую Неву будет недоступен для автомобилистов и общественного транспорта целый год. Все ради ремонта моста, который нуждается в замене подъемных механизмов и бетонных перекрытий. Реконструкция рассчитана на до конца ноября 2022 года.

- К сожалению, ожидается транспортный коллапс. Так бывает всегда, когда транспорт перенаправляют на другие артерии города. Ожидаем, что "прикатка" займет полторы недели и люди привыкнут. А через три недели ожидается, мы полностью стабилизируем трафик, - сказал генеральный директор центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян.

Объезжать закрытый участок предлагают по через набережную Макарова, Тучков мост, проспект Добролюбова, Кадетскую линия, а также по 8 и 9-я линии В.О, по Ждановской набережной - улицу Одоевского - мост Бетанкура.