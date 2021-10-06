Рейд по местам работы и жительства мигрантов провела полиция Петербурга

Новый рейд по мигрантам прошел в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной рейд по выявлению мигрантов-нелегалов провели сотрудники петербургской полиции. Стражи порядка наведались на стройки, рынки и прочие места работы и жизни приезжих. Всего было проверено около 400 человек, часть из которых уехала в отделения.

- Проверка показала, что несколько десятков иностранцев находились на территории Российской Федерации нелегально. В отношении них возбуждены административные дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Те мигранты, которые грубо нарушили правила пребывания в России, будут оштрафованы и высланы из страны на родину с запретом въезда на несколько лет. До высылки они будут находиться в центре временного содержания.

А в полицейском Главке обещают и дальше проводить профилактические рейды.