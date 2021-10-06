Загрязнение воздуха аммиаком обнаружили в трех районах Петербурга

Загрязнение воздуха аммиаком выявили в трех районах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обнаружили повышенное содержание взвешенных веществ и аммиака в воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Отмечается, что по итогам мониторинга в сентябре 2021 года, самыми загрязненными оказались три района: Василеостровский, Московский и Фрунзенский.

- В Василеостровском и Московском районах выявили повышенную концентрацию аммиака — в 1,8 раза больше нормы, а во Фрунзенском – в 1,5 раза, - рассказали в гидрометцентре.

В целом по Северной столице концентрация взвешенных веществ превысила норму в 1,1 раза.

При этом, названы и самые чистые районы города на Неве. Самый низкий уровень загрязнения воздуха оказался в Петроградском, Калининском, Центральном и Красносельском районах.