Седьмой корпус «Ленэкспо» вновь откроют для приема пациентов с коронавирусом

Госпиталь в "Ленэкспо" вновь увеличивает мощность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Временный госпиталь, расположенный на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» снова принимает пациентов с коронавирусом. И количество «размороженных» корпусов увеличивается. Речь идет в частности про седьмой корпус, который рассчитан на пациентов с легкой и средней тяжестью ковида. Реанимационных коек в «семерке» нет. А распечатать двери госпиталя пришлось из-за осеннего подъема заболеваемости.

- Корпус закрывали, потому что легкие пациенты лечились дома. Сейчас опять люди приехали с каникул, на учебу. Студенты живут в общежитиях, где невозможно изолироваться для амбулаторного лечения, - рассказали «Мойке 78» в Госпитале для ветеранов войн, в ведении которого находится стационар в «Ленэкспо».

Сейчас пациентов принимает пятый павильон «Ленэкспо», в котором находятся 245 человек. Общая мощность стационара в выставочном комплексе - около 2000 коек, 1000 из которых - в седьмом павильоне. Их будут выводить из резерва по мере необходимости.