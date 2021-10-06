Семью для котенка-домовенка ищут в Петербурге

Котенк-домовенок ищет новый дом. Фото: vk.com/newdomcat

Семью для маленького котенка ищут в Петербурге. Сотрудники приюта «Новый дом» за пушистость и забавный вид прозвали малыша «домовенком». И, может быть, кому-то он принесет радость и счастье а заодно будет беречь хозяев, как настоящий домовой.

- Малыш Серфер своим видом очень похож на домовенка, умел бы говорить, тут же попросил бы плюшек и чаю! Но пока он лишь глазами намекает, чтобы гости при следующей встрече не забывали лакомства, - пишут о своем временном питомце в приюте.

Котенку всего два месяца, он любопытный и игривый. Пока что он резвится и играет вместе со своими братьями и сестрами, тоже живущими в приюте. Но все они очень ждут новых хозяев и хотят стать домашними любимцами.

Впрочем, в приюте живут и другие обитатели, которые также хотели бы обрести дом и человеческое внимание.