Биржевой мост в Петербурге будут ремонтировать по ночам

Мост уже давно нуждается в ремонте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для жителей Васильевского острова и Петроградки с 9 октября начнется новая жизнь - закроется на ремонт Биржевой мост. Движение через переправу будет недоступно до конца ноября 2022 года. Петербургские власти понимают, что транспортного коллапса избежать не удастся в первое время, но позже все привыкнут. Чтобы успеть в положенный срок, строители будут вынуждены работать даже по ночам.

- Нам поставлена задача не из легких. Нам придется единовременно работать на всем протяжении моста и будут работать ночью. Но мы предупреждаем жителей, что сделаем так, чтобы никто не почувствовал дискомфорта от шума, - уверяет генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний» Возрождение» Михаил Клобертанс.

По проекту ремонт моста рассчитан на три года, но движение уже запустят через год и два месяца. Власти Петербурга уже создали схему объезда, которая добавит автомобилистам дополнительно в районе 15 минут. Автомобилистам доступна набережная Макарова и Тучков мост. а также Ждановская набережная через улицу Одоевского - мост Бетанкура.