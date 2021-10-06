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Общество6 октября 2021 15:50

Благоустройство набережных Охты и Оккервиля завершено в Петербурге

Там появились зоны для отдыха, велосипедные дорожки и площадки для спорта
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На набережных Охты и Оккервиля завершены работы по масштабному благоустройству

На набережных Охты и Оккервиля завершены работы по масштабному благоустройству

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершились работы по благоустройству набережных рек Охта и Оккервиль от Уткина моста до моста Шаумяна. Об этом 6 октября 2021 года объявили в Смольном. Теперь у местных жителей появилось новое пространство для отдыха и спорта.

- Новое общественное пространство создано по принципу соучаствующего проектирования. В нем активно участвовали жители района, активисты общественных организаций, эксперты. Фактически проект сделан в соответствии с запросами и интересами наших горожан, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Теперь побережья украшают архитектурные формы, типографическая скульптура «Охта», а также различные площадки для разного назначения. Так, игровая зона для детей выполнена в экологичном стиле. Она наполнена нестандартными элементами и полосами препятствий. Для нее была использована морская галька с Черного моря.

Также на берегах организованы смотровые площадки с видами на усадьбу «Уткина дача».