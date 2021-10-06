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Общество6 октября 2021 15:59

Рэпер Оксимирон пришел в суд в Петербурге, чтобы поддержать блогера Хованского

Решается вопрос о продлении ареста
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Хованский находится в изоляторе с июня 2021 года.

Хованский находится в изоляторе с июня 2021 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Юрия Хованского пришел поддержать в суде рэпер Оксимирон. Мирона Федорова заметили у Куйбышевского районного суда на Караванной улице. 6 октября 20021 года там будут решать вопрос о продлении ареста блогеру, которого обвиняют в оправдании терроризма.

Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова ранее призывала привлечь общественное внимание к аресту возлюбленного.

Напомним Хованский находится в изоляторе с июня 2021 года. В поле зрение силовиков он попал из-за песни, которую он спел в 2012 году на стриме.