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Общество6 октября 2021 16:02

Чиновники Невского района Петербурга купили письменный стол за 54 тысячи рублей

Мебель понадобилась дирекции местной Службы заказчика
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Для Службы заказчика Невского района купили стол за 54 тысячи рублей.

Для Службы заказчика Невского района купили стол за 54 тысячи рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Городское бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Невского района» купила стойку для ресепшн - стол и тумбу за 58 тысяч рублей. Заказ был размещен на сайте госзакупок и определение поставщика завершено, то есть аукцион состоялся.

- Поставка мебели (тумба офисная деревянная, стойка ресепшн), - говорилось в заявке.

На мебель чиновники готовы были потратить 58 895 рублей 08 копеек. Из которых 54 тысячи стоил сам стол, а 4800 - тумба.

В итоге на торги заявился единственный участник, который снизил стоимость на 295 рублей: «В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта».

Комиссия заявку рассмотрела и решила признать торги состоявшимися.

В итоге стол и тумба были приобретены за 58 600 бюджетных рублей и 60 копеек.