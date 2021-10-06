Чиновники Невского района Петербурга купили письменный стол за 54 тысячи рублей

Для Службы заказчика Невского района купили стол за 54 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городское бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Невского района» купила стойку для ресепшн - стол и тумбу за 58 тысяч рублей. Заказ был размещен на сайте госзакупок и определение поставщика завершено, то есть аукцион состоялся.

- Поставка мебели (тумба офисная деревянная, стойка ресепшн), - говорилось в заявке.

На мебель чиновники готовы были потратить 58 895 рублей 08 копеек. Из которых 54 тысячи стоил сам стол, а 4800 - тумба.

В итоге на торги заявился единственный участник, который снизил стоимость на 295 рублей: «В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта».

Комиссия заявку рассмотрела и решила признать торги состоявшимися.

В итоге стол и тумба были приобретены за 58 600 бюджетных рублей и 60 копеек.