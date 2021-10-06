Литографии Шемякина и рисунок Неизвестного с автографами продают в Петербурге

Литографии и рисунок Шемякина и Неизвестного с автографами продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу оригинальные литографии художника Михаила Шемякина и графическую работу скульптора Эрнста Неизвестного. Работы известных деятелей искусств продает местный житель, обладатель частной коллекции редких рисунков. Объявление о продаже появилось в конце сентября 2021 года.

- Две цветные литографии Михаила Шемякина с авторским автографом и нумерацией и графическая работа Эрнста Неизвестного с авторским автографом, - рассказал продавец.

За работы он просит 250 тысяч рублей. Однако, возможно, что продавец готов пойти на торг.

В Петербурге установлены три памятника работы Шемякина: Петру Великому, жертвам политических репрессий, а также архитекторам-первостроителям Петербурга. Работ Эрнста Неизвестного в Петербурге практически нет. Самая известная его скульптура "Маска скорби" находится в Магадане.