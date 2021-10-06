Сын Талькова рассказал, что обижался на отца до 19 лет

Игорь Тальков был строгим отцом и готовил сына к реальной жизни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

6 октября исполнилось 30 лет с момента убийства музыканта Игоря Талькова. Выстрел на сборном концерте в спорткомплексе «Юбилейный» города на Неве оборвал жизнь талантливого исполнителя. Сын Талькова, также ставший музыкантом, признается, что в детстве ненавидел отца и даже порадовался, что тот умер.

- Меня отец воспитывал очень жестко. Как спартанца. Я где-то лет до 19 был в обидах на него за это. И только в свои 37 простил себя за то, что, когда мне мама сказала, что его не стало, я на мгновение испытал радость. Потому что в период моего детства он ассоциировался у меня с ужасом, - рассказал Игорь Тальков-младший газете «Петербургский дневник».

По словам сына, его бил и сам отец и его телохранители, однажды даже сломавшие парню ногу, но папа его не пожалел: ««Вставай в стойку, солдат! А если маму будешь защищать? Тебе ногу сломали – а ты уже сдался?». Таким образом он готовил сына к реальной жизни в мире «без Деда Мороза».

Несмотря на такое детство, сейчас Тальков-младший вспоминает, как плакал на похоронах отца и как понял, что будет продолжать его дело, занимаясь музыкой.