Более 50 млн квадратных метров дворов Петербурга уберут за осенний месячник

В ходе осеннего месячника благоустройства предстоит привести в порядок 52 миллиона квадратных метров внутриквартальных территорий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге идет масштабный осенний месячник по благоустройству. До наступления зимних холодов дворникам, дорожникам и садовникам предстоит привести в порядок 52 миллиона квадратных метров дворов. За это отвечает жилищный комитет и районные администрации.

- Перед началом зимнего сезона в нормативное состояние должно быть отремонтировано 503 детские площадки. Предстоит покрасить ограждения 152 контейнерных площадок, отремонтировать 516 скамеек. Будет также выполнен ремонт 2 440 погонных метров водосточных труб, - рассказали в Смольном.

Работники убирают опавшие листья, подрезают кустарники и деревья, ухаживают за газонами. Каждый день на уборку выходят семь тысяч дворников, около 600 единиц уборочной техники и 1 тысяча средств малой механизации.

С 26 октября будет открыто традиционное интернет-голосование, с помощью которого горожане смогут поставить оценку проведенной работе в каждом районе.