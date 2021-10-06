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Общество6 октября 2021 16:40

Почти 600 тысяч рублей потратят на посадку деревьев в поселке Солнечное

Заказ на компенсационное озеленение разместил местный муниципалитет
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Муниципалитет поселка Солнечное потратит почти 600 тысяч на компенсационное озеленение.

Муниципалитет поселка Солнечное потратит почти 600 тысяч на компенсационное озеленение.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Муниципалитет поселка Солнечное - одного из самых богатых в Курортном районе (бюджет сопоставим с бюджетом города Сестрорецка, административного центра района) - заплатит около 600 тысяч рублей за высадку деревьев. Заказ на работы размещен на сайте госзаказа.

- Оказание услуг по посадке деревьев, в том числе за счет компенсационного озеленения на территории Муниципального образования «Поселок Солнечное», - говорится в тексте заявки.

Начальная сумма работ, которые проходят как «услуги по планировке ландшафта» была заявлена на уровне 643 607 рублей. Но она была снижена в ходе торгов до 582 тысяч рублей. Победителем аукциона стала индивидуальный предприниматель Наталья Гольцова.

По условиям контракта, все работы она должна выполнить до 30 октября.