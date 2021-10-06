Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Ленобласти

МЧС Ленобласти предупредило об усилении ветра 6 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в среду, 6 октября 2021 года, МЧС объявило штормовое предупреждение, так как на регион надвигается сильный ветер. Непогода будет бушевать ближайшие часы, после чего ураган немного стихнет.

- 6 октября в ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно в западных районах Ленинградской области, сохранятся порывы южного ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС региона.

Спасатели посоветовали местным жителям заранее подготовиться к сильному ветру: убрать с балконов и дворов вещи, а также не парковать машины под деревьями.

Сильный ветер сохранится и 7 октября, однако будет послабее, до 7-12 метров в секунду. Днем ожидается сухая и теплая погода, до плюс 10-15 градусов по Цельсия.