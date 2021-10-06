Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 17:09

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Ленобласти

Порыв ветра порой будут достигать 17 метров в секунду
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МЧС Ленобласти предупредило об усилении ветра 6 октября

МЧС Ленобласти предупредило об усилении ветра 6 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в среду, 6 октября 2021 года, МЧС объявило штормовое предупреждение, так как на регион надвигается сильный ветер. Непогода будет бушевать ближайшие часы, после чего ураган немного стихнет.

- 6 октября в ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно в западных районах Ленинградской области, сохранятся порывы южного ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС региона.

Спасатели посоветовали местным жителям заранее подготовиться к сильному ветру: убрать с балконов и дворов вещи, а также не парковать машины под деревьями.

Сильный ветер сохранится и 7 октября, однако будет послабее, до 7-12 метров в секунду. Днем ожидается сухая и теплая погода, до плюс 10-15 градусов по Цельсия.