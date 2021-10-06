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Общество6 октября 2021 17:31

Шойгу привлек к отвественности почетный караул на венчании Романовых в Петербурге

По факту было проведено служебное расследование
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр обороны России Сергей Шойгу привлек в отвественности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка Романовых, которое прошло в Санкт-Петербурге 1 октября 2021 года. Об этом пишут РИА Новости.

- Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, - сообщает издание.

В свящи с участием в церемонии почетного караула была проведено служебное разбирательство, которое установило, что произошли нарушения требований, прописанных в документах. Как правило, почетный караул участвует в официальных государственных, правительственных, гарнизонных и общегородских мероприятиях. Венчание к таким мероприятиям не относится.