В Петербурге разморозят один из павильонов «Ленэкспо» из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге вновь расконсервируют седьмой павильон госпиталя в «Ленэкспо». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают разворачивать дополнительные койки для больных новой коронавирусной инфекцией. Теперь настала очередь временного госпиталя в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо». Об этом «Комсомолке» в среду, 6 октября, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дополнительные койки начнут принимать пациентов уже в пятницу.

- Что касается госпиталя в «Ленэкспо», то на данный момент там работает всего один корпус, все остальные заморожены, - уточнили в комитете по здравоохранению. – В дополнение к нему планируется разморозить еще один корпус – седьмой – и развернуть там на первом этапе 400 коек.

Напомним: в последнее время развитие четвертой волны эпидемии в Санкт-Петербурге происходит все явственнее. Так, в минувший вторник, 5 октября, руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов рассказал «Комсомолке», что вирус снова начал атаковать пожилых: более 80 % пациентов в инфекционных отделениях – старше 65 лет.