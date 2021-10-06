Световой меч из "Звездных войн" с автографом актера, игравшего Дарт Мола, продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают вещь, которая очень может заинтересовать фанатов саги "Звездные войны". В сентябре 2021 года в интернете появилось объявление о продаже светового меча с автографом актера Рейя Парка, который сыграл в киноэпопее роль Дарт Мола.

- Данный меч не имеет светящегося лезвия, это коллекционный экспонат. В комплект входят меч, подставка для меча, вкладки, а также упаковочная коробка, - рассказал продавец.

Меч был выпущен в 2003 году. Всего тираж выпуска 1500 экземпляров. Автограф актера виден на подставке меча. За коллекционный экземпляр продавец хочет 230 тысяч рублей.

Напомним, что также в Петербурге продают гайку от гоночной машины Михаэля Шумахера, на которой он стал чемпионом Формулы-1 в 2001 году.