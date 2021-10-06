Библиотека имени Маяковского открывается после реконструкции

Библиотеку имени Маяковского открывают после полного обновления. Фото: Олег ЗОЛОТО

Библиотека имени Маяковского, расположенная на набережной реки Фонтанки, 44, распахнет свои двери для посетителей после трех лет реконструкции. Обновленное здание открывается 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.

- В библиотеке расположится фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы. Она оснащена самым современным оборудованием: станциями самообслуживания, монорельсовым «Телелифтом» для книг, умным гардеробом с системой Face-ID, большим мультимедийным залом для лекций, концертов и тренингов, зонами коворкинга, - рассказали в ведомстве.

Примечательно, что посетители смогут получать и сдавать книги круглосуточно: на цокольном этаже специально для этого установили пункт сдачи и специальный бокс, для заказанных заранее книг.

В Комитете отметили, что фонд библиотеки насчитывает более 350 тысяч книг и журналов. Также у нее есть доступ к единому электронному каталогу.