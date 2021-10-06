Форму на 10 млн рублей купят для студентов университета гражданской авиации в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации ищет поставщика для приобретения формы для студентов, которые очно учатся в вузе. Закупка производится через портал госзакупки, аукцион появился на сайте 6 октября 2021 года. На костюмы для своих студентов вуз готов потратить более 10 миллионов рублей.

- Требуются три вида формы: мужской костюм, женский костюм с юбкой, а также фирменный пуловер, - говорится в документации.

Так, форма для студентов мужского пола должна состоять из брюк пиджака полуприлегающего кроя, с тремя пуговицами, отложным воротником и лацканами.Пуловер же должен быть обязательно с V-образным вырезом и погодами для крепления наплечных знаков отличия.

Женский студенческий костюм требуется с пиджаком и юбкой.

Всего вузу необходимо 793 мужских и 401 женских костюма.