В Александровской больнице 110 коек отдадут под больных с COVID-19

В Александровской больнице для инфекционных пациентов будет работать 400 коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге разворачивают дополнительные коронавирусные койки для пациентов с пневмонией и COVID-19. Уже в четверг, 7 октября, дополнительными мощностями прирастет Александровская больница в Невском районе города. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

- На данный момент в Александровской больнице развернуто 290 инфекционных коек, - уточнили в ведомстве. – К ним добавится еще 110. Таким образом половина больницы будет работать под «ковид», а половине останется в чистой зоне, чтобы можно было принимать не инфекционных больных и выполнять плановые операции.

Ранее, напомним, стало известно о том, что из-за роста заболеваемости разморозят седьмой павильон временного госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Ленэкспо». На первом этапе там развернут 400 инфекционных коек.