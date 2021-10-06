Энергетики начали испытывать в Петербурге инновационные трубы-долгожители

Инновационные трубы тестируют в доме на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб» приступил к тестированию в Петербурге инновационных труб-долгожителей. Сети диаметром в 100 мм состоят из стеклопластика. Ноу-хау испытывают в одном из домов на Новочеркасском проспекте. Предполагается, что такие трубы проживут минимум 50 лет. Вдобавок стеклопластику не страшна химическая коррозия и блуждающие токи. С виду кажется, что трубы хрупкие, но на самом деле их прочность в 20 раз выше, чем у стали. А вес при этом довольно легкий.

Трубы могут прожить в нормальном состоянии ровно 50 лет. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

- Благодаря гладкой поверхности и диэлектрическим свойствам стеклопластик препятствует воздействию бактерий на стенки трубы. Вода при прохождении через такую сеть не «цепляется» за нее, а внутреннее сечение трубопровода «не зарастает», что обеспечивает хорошее качество теплоносителя и снижает гидравлические потери по сравнению со стальными аналогами, - нахваливают трубы в пресс-службе предприятия.

К слову, инновационные сети выдерживают температуру до 150 градусов и давление сразу 300 атмосфер. Следить за работой труб будут в течение всего отопительного сезона.