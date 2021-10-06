Еще один крупный стационар Петербурга готовятся перепрофилировать для борьбы с коронавирусом

В Петербурге планируют перепрофилировать еще один крупный стационар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге не стихает новый подъем заболеваемости COVID-19 – и по мере того, как растет число заболевших и госпитализированных, власти продолжают перепрофилировать больницы на работу в инфекционном режиме. В ближайшее время новые мощности заработают в «Ленэкспо» и Александровской больнице, однако это еще не все, сообщил «КП» информированный источник в среду, 6 октября.

- Речь идет о больнице в Колпино, - уточнил источник. – На данный момент официального распоряжения по ней еще не поступило – все будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшее время.

Напомним: ранее Смольный официально объявил о том, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге разморозят седьмой павильон временного госпиталя в «Ленэкспо», а также передадут для борьбы с эпидемией часть коек в Александровской больнице.