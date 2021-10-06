Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 19:46

Крыша ангара загорелась в промзоне на севере Петербурга

На ликвидацию мощного пожара ушло меньше часа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На севере Петербурга произошел пожар в промзоне.

На севере Петербурга произошел пожар в промзоне.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кровля ангара загорелась в промышленной зоне в Выборгском районе Петербурга. Все произошло на улице Первого Мая около 18:20. На место оперативно вызвали спасателей МЧС. Им удалось потушить огонь в течение 40-50 минут. Причины пожара сейчас выясняются.

- В железобетонном ангаре размером 20 на 80 метров загорелась кровля. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров и достиг деревянной пристройки размером 6 на 15 метров. В 19:10 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили 22 спасателя на 5 единицах техники.