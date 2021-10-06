Экологический оператор найдет инвесторов для постройки заводов в Петербурге и Ленобласти

«Невский экологический оператор» найдет инвесторов для постройки заводов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Невский экологический оператор» - компания, которая с сентября 2021 года отвечает за вывоз и утилизацию мусора в Петербурге, планирует найти инвесторов, которые вложатся в создание комплексов по переработке заводов. Всего планируется создать пять заводов - два в черте города, а три на территории Ленинградской области.

- Мы организуем тендер, чтобы выбрать девелопера. Это позволит подобрать наиболее выгодные условия финансирования, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Невского экологического оператора».

Добавим, что первым из всех пяти предприятий должен появиться комплекс на Волхонском шоссе. Его создадут на базе старого перерабатывающего завода, у которого НЭО уже арендовал площадку. Запуск первой очереди запланирован на 2022 год.

Ранее мы писали о том, как будут работать новые мусороперабатываюшие заводы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.