Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 19:51

За месяц волонтеры нашли 18 погибших человек, пропавших в Ленобласти

Еще 25 «потеряшек» продолжают искать
Агния ПЕРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
18 погибших нашли за сентябрь в Ленобласти, они пропали без вести.

18 погибших нашли за сентябрь в Ленобласти, они пропали без вести.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подвели итоги поисков в Ленобласти за сентябрь. Так, по опубликованной информации, в прошлом месяце добровольцы приняли 325 заявок, из которых 102 касались пропавших в лесу.

- Примерно треть сентябрьских поисков касалась пропавших в возрасте от 65 лет и старше, - отметили в поисково-спасательном отряде.

Живыми удалось найти 244 человека. Погибло 18 пропавших. Еще 25 человек продолжают искать.

Несмотря на то, что ягодно-грибной сезон заканчивается, волонтеры просят не расслабляться. Впереди заморозки, а в таких условиях пережить ночь на улице не каждому под силу.