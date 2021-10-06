За месяц волонтеры нашли 18 погибших человек, пропавших в Ленобласти

18 погибших нашли за сентябрь в Ленобласти, они пропали без вести. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подвели итоги поисков в Ленобласти за сентябрь. Так, по опубликованной информации, в прошлом месяце добровольцы приняли 325 заявок, из которых 102 касались пропавших в лесу.

- Примерно треть сентябрьских поисков касалась пропавших в возрасте от 65 лет и старше, - отметили в поисково-спасательном отряде.

Живыми удалось найти 244 человека. Погибло 18 пропавших. Еще 25 человек продолжают искать.

Несмотря на то, что ягодно-грибной сезон заканчивается, волонтеры просят не расслабляться. Впереди заморозки, а в таких условиях пережить ночь на улице не каждому под силу.