Двое мужчин избили девушку в кафе на улице Романтиков в Ленобласти

Мужчины избили девушку в кафе в Киришах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое буйных мужчин побили девушку в кафе на улице Романтиков в Киришском районе Ленобласти. Все произошло поздним вечером. Между сторонами завязался конфликт. Мужчины решили действовать радикально, у них «зачесались» кулаки. Другие посетители малость удивились происходящему и вызвали на помощь полицию. Первыми на место прибыли росгвардейцы, злоумышленникам не удалось скрыться.

- Сотрудники Росгвардии находились на патруле и получили сообщение о конфликте в кафе, в ходе которого мужчины нанесли девушке телесные повреждения в область лица. Злоумышленников задержали и передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Не исключено, что в МВД возбудят уголовное дело в отношении женоненавистников.