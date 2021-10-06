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Происшествия6 октября 2021 20:25

Двое мужчин избили девушку в кафе на улице Романтиков в Ленобласти

Между сторонами завязался конфликт, злоумышленников задержали росгвардейцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчины избили девушку в кафе в Киришах.

Мужчины избили девушку в кафе в Киришах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое буйных мужчин побили девушку в кафе на улице Романтиков в Киришском районе Ленобласти. Все произошло поздним вечером. Между сторонами завязался конфликт. Мужчины решили действовать радикально, у них «зачесались» кулаки. Другие посетители малость удивились происходящему и вызвали на помощь полицию. Первыми на место прибыли росгвардейцы, злоумышленникам не удалось скрыться.

- Сотрудники Росгвардии находились на патруле и получили сообщение о конфликте в кафе, в ходе которого мужчины нанесли девушке телесные повреждения в область лица. Злоумышленников задержали и передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Не исключено, что в МВД возбудят уголовное дело в отношении женоненавистников.