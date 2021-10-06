Смольный закупает оборудование для распознавания лиц и измерения температуры

Устройство сможет не только измерять температуру, но и распознавать лица посетителей и формировать базу данных. Фото: vk.com/elizspb

Власти Санкт-Петербурга закупают оборудование для распознавания лиц и измерения температуры. Специальные камеры с турникетами собираются установить при входе в здание городского комитета по внешним связям, он находится в Смольном проезде. На все про все выделили чуть более 1,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Наименование товара: оборудование для распознавания лиц с измерением температуры (3 штуки). Пропускная способность: не менее 50 чел./мин. Время распознавания одного посетителя: не более 0,5 с. Максимальное расстояние до объекта распознавания: не менее 2 м. Максимальный допустимый горизонтальный угол поворота лица посетителя для распознавания: не менее 30 градусов, - сообщается в техническом задании.

К слову, в одном таком умном турникете может храниться немаленькая база биометрических данных посетителей Смольного – не менее 100 тысяч лиц.