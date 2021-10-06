СПбГУ отстранил первого замдекана, назвавшего «убогими» студентов-волонтеров

Доцент СПбГУ лишился руководящей должности, назвав студентов-волонтеров "убогими". Фото: YouTube-канал "PRO Русский"

СПбГУ решил отстранить первого заместителя декана экономического факультета Юрия Гузова, который допустил чересчур критическую оценку по отношении к студентам, назвав некоторых из них – убогими. Об этом сообщается в виртуальной приемной вуза, куда пожаловался один из учащихся. Детали истории не раскрываются, но итог известен. Место доцента Гузова теперь занял его коллега Виктор Титов.

- На вопрос студента о практике Гузов Юрий Николаевич пишет: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтеры, саботажники ждут отчисления». На мой взгляд, ответ некорректен и не может быть дан студенту исполняющим обязанности декана. Прошу обратить внимание на этот случай и провести с ним беседу о недопустимости такого общения, - говорится в обращении студента, опубликованном на сайте университета.

Ранее некоторые студенты СПбГУ пожаловались на то, что их принуждают проходить практику в Петростате для участия в переписи населения.