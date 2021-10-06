Белую ворону заметили в парке Интернационалистов в Петербурге

Ворону необычного окраса заметили в Купчино. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Петербургский биолог Павел Глазков заметил необычную белую ворону в парке Интернационалистов в Купчино. Блогер уверен, что это не альбинос – окрас можно объяснить мутацией генов птицы. Более того у данной особи нет красных глаз. Как пишет Глазков на своей странице во «Вконтакте», белые вороны крайне редко встречаются в природе, поэтому за одной из них было увлекательно наблюдать. Оказалось, что в «коллективе» она как влитая.

Белая ворона не чувствует себя хоть как-то ущемленно среди других птиц. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

- Часто птицы необычного окраса подвергаются гонениям со стороны своих сородичей. Но по поведению этой светлой вороны не скажешь, что серые соплеменники ее ущемляют. Птица себя чувствует вполне уверенно, - рассказывает биолог.

К слову, серых ворон в городе более 300 тысяч особей. Так что встретить белую птицу – большая удача.