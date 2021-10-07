В Горбольнице №48 в Петербурге установят систему видеонаблюдения за 3 млн рублей

Горбольница №48 обзаведется камерами видеонаблюдений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Горбольница №48, расположенная на Бассейной улице в Санкт-Петербурге, ищет подрядчика, который смонтирует в медучреждении систему видеонаблюдения. Об этом сообщается в соответствующем лоте, опубликованном на сайте госзакупок. Рабоыт необходимо выполнить до 10 декабря 2021 года. Заявки от компаний перестанут принимать уже 28 октября. Победителя определят в начале ноября.

- Требуется произвести монтаж следующих вид камер: фиксированных, антивандальных купольных, на кронштейне, уличные и устройства цифровой регистрации, - говорится в техническом задании.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что городской комитет по внешним связям тоже закупает камеры, правда, для распознавания лиц и определения температуры.