Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 октября 2021 года: Взрыв газа в жилом доме и продление ареста Юрию Хованскому

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 октября 2021 года. В жилом доме №57 на Рябовском шоссе произошел взрыв газа в трехкомнатной квартире. После этого на кузне начался мощный пожар. Спасатели МЧС потушили огонь, пострадавшего 69-летнего мужчину госпитализировали, у него в ожогах 82% тела. По официальной информации, причиной взрыва стало неправильное использование газового оборудования. Обрушения в результате происшествия нет, лишь выбиты двери и стекла.

Юрию Хованскому продлили арест по резонансному делу об оправдании терроризма. Блогер так и не смог доказать свои доводы о том, что он исполнял скандальную песню в 2012 году, а не гораздо позже, как считают следователи. Толпа фанатов и звездных друзей у зала суда ушли домой разочарованными. СК между тем хочет провести лингвистическую экспертизу экстремистской композиции.

«Комсомолка» попыталась выяснить, зачем Смольный закупает систему отслеживания перемещений петербуржцев через SIM-карты. Власти подчеркивают, что тотального контроля не будет. Отчеты о передвижениях горожан собираются передавать в профильные комитеты. Официальная причина – оптимизация среды и инфраструктуры.