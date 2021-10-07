До +14 градусов и ясно будет в четверг, 7 октября, в Петербурге

В Петербурге стоят последние погожие деньки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступивший четверг станет точно таким же теплым (для октября) и солнечным, как и предыдущие дни. Воздух прогреется до +14 градусов, а солнечные лучи дадут дополнительные приятные ощущения.

- 7 октября в Петербурге без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться., - сообщает городской гидрометцентр.

Утром в Петербурге термометры показывают +8 градусов, ветра практически нет. Влажность составляет 68%, а давление держится на уровне заметно выше нормы - 775,2 мм ртутного столба.

Почти такая же, но на градус прохладнее погода обещана синоптиками и на пятницу. А вот в субботу уже возможны небольшие дожди и не выше +12 градусов в течение дня.

При этом в Гидрометцентре пообещали петербуржцам еще 5-6 дней бабьего лета.