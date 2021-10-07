На заводе «Балтика» извинились перед покупателями за воду в банках вместо пива

На "Балтике" извинились перед покупателями, получившими воду вместо пива.

В представительстве пивоваренной компании «Балтика» извинились перед покупателями, получившими воду вместо пенного напитка. На предприятии признали, что в банки для «Балтики 7» действительно разлили 300 литров воды, после чего партию товара отправили в продажу.

- 31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни «Балтика – Санкт-Петербург» произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды (используемой в пивоварении, абсолютно безопасной и подходящей для потребления), было разлито в банки, предназначенные для сорта «Балтика 7», - говорится в сообщении пресс-службы. - Приносим нашим потребителям извинения за этот казус.

В результате в розничную продажу поступили 720 банок с водой. Их сейчас пытаются изъять из торговых сетей, а тем, кто уже купил «пиво», предлагают обращаться на горячую линию: 8 800 333-33-03.

Также на «Балтике» пообещали разобраться в ситуации и избежать подобных инцидентов в будущем.