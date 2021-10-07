Налетчик с ножом ограбил булочную в Купчино

Полиция за полчаса поймала грабителя, зашедшего в булочную с ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Фрунзенского района Петербурга по «горячим следам» задержали мужчину, который пришел с ножом в одну из пекарен на Будапештской улице и потребовал у продавца деньги.

- 5 октября 2021 года около 23:50 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 53 по улице Будапештской неизвестный мужчина вошел в помещение булочной и, угрожая ножом продавцу, открыл кассу, забрал выручку 1800 рублей, после чего с места преступления скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На поиски подозреваемого потребовалось всего полчаса и вскоре не успевший выспаться, зевающий грабитель оказался в руках полиции. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

По статье «Разбой» петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы.