Запрещенное издание «Гомосексуальный Петербург: имена, места, пароли» 1908 года продадут с аукциона

Редкое издание продают на аукционе "Литфонд". Фото: litfund.ru

Старинное издание «К суду! Гомосексуальный Петербург: имена, места, пароли» продадут с аукциона «Литфонд». Лот, выставленный на сайте аукционного дома еще до начала торгов уже заинтересовал потенциальных покупателей. Ставки поднялись от одного до 26 тысяч рублей.

- Запрещенное издание. Большая редкость. Отсутствует в каталогах библиотек, в открытой продаже издание нами не обнаружено, - говорится в описании лота

Издание представляет собой брошюру 1908 года, в которой автор раскрывает «специфические места» Северной столицы, а также называет имена, держателей притонов, мест встреч и раскрывает скандальные подробности интимной жизни некоторых известных горожан: «На Малой Конюшенной в надворном флигеле в маленькой, но уютно обставленной квартирке, года три тому назад поселилась скромная семья... В их лице мы имеем дело с притоно-держателями».

Издание почти сразу попало в список запрещенных к обороту книг и было изъято из продажи.