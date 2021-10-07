Александровская больница и новый корпус-трансформер больницы 33 в Колпино начнут принимать пациентов с коронавирусом

Новые койки разворачивают в Петербурге для пациентов с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С четверга 110 мест для пациентов с коронавирусом разворачивают в Александровской больнице. А в выходные на прием инфекционных больных откроется новый корпус-трансформер больницы 33 в Колпино . Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

- С завтрашнего дня начинает работу 7-й корпус «Ленэкспо», где на первом этапе будет 400 коек (павильон 5 на 295 коек продолжает работу). Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7506, - отмечают в Комздраве.

Специалисты ведомства отмечают, что развертывание коек необходима в условиях подъема заболеваемости ковидом. Также в Комздраве еще раз напоминают о мерах профилактики, главным из которых по-прежнему остается вакцинация, которая «особенно важна для людей старше 60 лет».