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Общество7 октября 2021 9:58

Полицейские вернули школьнику из Петербурга потерянный в электричке портфель

Ранец с учебниками ребенок забыл, когда класс ездил на экскурсию в Пушкин
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полицейские вернули портфель петербургскому школьнику.

Полицейские вернули портфель петербургскому школьнику.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Северо-Западного управления транспортной полиции вернули петербургскому школьнику его портфель с учебниками, забытый по рассеяности в электричке. На ней мальчик с классом ездил на экскурсию в Пушкин, но по дороге оставил ранец в поезде, о чем и сказал учителю. Тот обратился в полицию.

- Сотрудники линейного пункта полиции на железнодорожной станции Царское Село оперативно отреагировали на сообщение. Они установили номер электропоезда, на котором путешествовала экскурсионная группа, и узнали, что он следовал до города Павловск. Прибыв в парк отстоя, транспортные полицейские в одном из вагонов обнаружили рюкзак со школьными принадлежностями, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Все «сокровища», хранившиеся в рюкзаке, оказались в ценности и сохранности. Потерянный портфель через пару часов вернули счастливому владельцу.