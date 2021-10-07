Полицейские вернули школьнику из Петербурга потерянный в электричке портфель

Полицейские вернули портфель петербургскому школьнику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Северо-Западного управления транспортной полиции вернули петербургскому школьнику его портфель с учебниками, забытый по рассеяности в электричке. На ней мальчик с классом ездил на экскурсию в Пушкин, но по дороге оставил ранец в поезде, о чем и сказал учителю. Тот обратился в полицию.

- Сотрудники линейного пункта полиции на железнодорожной станции Царское Село оперативно отреагировали на сообщение. Они установили номер электропоезда, на котором путешествовала экскурсионная группа, и узнали, что он следовал до города Павловск. Прибыв в парк отстоя, транспортные полицейские в одном из вагонов обнаружили рюкзак со школьными принадлежностями, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Все «сокровища», хранившиеся в рюкзаке, оказались в ценности и сохранности. Потерянный портфель через пару часов вернули счастливому владельцу.